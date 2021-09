Direction l'Accord Arena à Paris, où a été inaugurée l'Esplanade Johnny Hallyday ce mardi matin. Lors de cette cérémonie, en présence de Laetitia Hallyday et à laquelle a assisté RTL, on a presque eu l'impression de revivre ce qu'on avait connu à la Madeleine il y a bientôt quatre ans, lors de la mort de la star.

Une trentaine de bikers sont arrivés moteurs hurlants, les musiciens de Johnny leur emboîtant le pas. Un bar a installé une banderole pour ce moment solennelle et un millier de fans se sont réunis devant cette salle où Johnny a chanté 101 fois. La pluie ne les a pas découragés. L'Esplanade, entre la sortie du métro Bercy et l'entrée de l'Arena porte désormais le nom du rockeur.

"Il disait être né dans la rue, n'avoir de comptes à rendre à personne. Une vie en mouvement qui nous a bousculés. Et pour que Johnny puisse enfin nous réunir autour de lui, de sa mémoire et de sa musique, ancrée pour toujours dans le sol de Paris, la trace de son passage parmi nous. Pour qu'à notre tour nous puissions la transmettre aux générations futures", a déclaré Laeticia Hallyday lors de l'inauguration de l'esplanade.

La maire de Paris Anne Hidalgo a ensuite lu un message de Laura Smet, la fille du chanteur, puis une statue s'est dévoilée : un manche de guitare rehaussé d'une Harley-Davidson bleue ayant appartenu au rockeur. "C'est un petit lieu de recueillement, c'est bien sur Paris. Il y avait la Madeleine, mais il y a un petit point de repère ici à Bercy surtout, il a tellement fait de spectacles ici", confie Éric, venu du Pas-de-Calais. "Je ne vais pas venir tous les mois c'est sûr, mais deux-trois fois par an oui. Je suis déjà allé à Saint-Barth donc Paris c'est pas loin", plaisante ce grand fan de Johnny.

"Enfin un endroit où se réunir et puis lui parler", se réjouit pour sa part Christine, venue de Suisse. "Au moins ce matin il y a des vrais fans et des gens qui l'aiment et c'est ça qui est important", ajoute-t-elle.

