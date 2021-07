Johnny Symphonique Tour, une future tournée qui va sillonner la France

Près de deux ans après la sortie de l'album Johnny, l'aventure va se poursuivre avec un deuxième album baptisé Acte II, dont la sortie est prévue le 10 septembre. Au générique ? Douze autres chansons qu'Yvan Cassar a reconstruites à partir de prises de voix live inédites. Il les a habillées avec de nouveaux costumes, symphoniques ou plus acoustiques. Un travail de patrimoine, d'artisan.

Et pour accompagner cette sortie de l'Acte II, une tournée inédite : Johnny Symphonique Tour. Yvan Cassar, directeur musical et chef d'orchestre, dirigera un orchestre symphonique de 60 musiciens, en l'occurrence l'Odyssey Symphony Orchestra, mais aussi un chœur de 40 chanteurs. Et la voix de Johnny Hallyday résonnera.

Une vingtaine de villes sont prévues avec le coup d'envoi le 20 mai 2022 à Epernay et les 8 et 9 juin 2022 Salle Pleyel à Paris, et des Zéniths partout en France. La billetterie ouvre ce 1er juillet pour cette Johnny Symphonique Tour.

D'ici-là, Yvan Cassar dirigera un concert hommage le 14 septembre prochain à Paris Bercy. Son nom ? Johnny Hallyday : que je t’aime. La billetterie a déjà ouvert et les bénéfices seront reversés à des associations. Laeticia Hallyday inaugurera la place qui portera le nom de la star devant la salle dans l'après-midi. Et le soir, les fans pourront vibrer ensemble.