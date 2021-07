Johnny et Joy Hallyday partagent un moment complice

Joy Hallyday fête ses 13 ans ce 28 juillet. Sur Instagram, Laeticia Hallyday lui a souhaité le meilleur pour cette nouvelle bougie avec des textes adorables, témoins de l'amour maternel et illustrés par de beaux moments en famille. "Il y a 13 ans tu venais au monde et en même temps tu allais bouleverser nos vies", démarre Laeticia Hallyday.

Dans la première vidéo, Laeticia Hallyday a dévoilé le repas d'anniversaire de Joy Hallyday en compagnie de sa deuxième fille Jade Hallyday et son compagnon le réalisateur Jalil Lespert. Dans une autre publication, Laeticia Hallyday a publié une vidéo inédite entre Johnny Hallyday et sa fille. Un tendre moment père-fille accompagné d'un texte.

"Tu nous manques plus que tout au monde - tu serais si fier de ta petite Joy qui devient une grande fille mais qui sera toujours notre bébé d’amour pour toujours", peut-on lire en légende de cette vidéo rare et pleine d'amour où Johnny Hallyday demande à sa fille quelle est sa chanson préférée et essaye ensuite de lui apprendre à faire des vocalises.