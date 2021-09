Météo France place 1 département en vigilance rouge et 6 en vigilance orange

Météo France a placé le Gard en vigilance rouge pluie-inondations et orages ce mardi 14 septembre. Six autres départements restent quant à eux en vigilance orange. Il s'agit de l'Aveyron (12), de la Haute-Garonne (31), de l'Hérault (34), du Lot (46), du Tarn (81) et du Tarn-et-Garonne (82).

Les perturbations orageuses se poursuivent dans le Sud-Est où des orages "localement violents et peu mobiles" touchent le nord de l'Hérault et le Gard. Ce dernier département est placé en vigilance rouge en raison de la situation qui est particulièrement inquiétante sur les reliefs. Les orages "peuvent donner 100 mm (de pluie, ndlr) en très peu de temps, provoquant des crues éclair sur les petits cours d'eau", alertent les prévisionnistes.

En outre, Météo France précise que de la grêle et de fortes rafales de vent sont à prévoir. "Les cumuls attendus atteignent localement 200 à 250 mm". Selon les prévisions de l'institut, l'activité électrique devrait "s'estomper en cours d'après-midi". Concernant les Midi-Pyrénées c'est en milieu d'après-midi que la situation devrait se dégrader avec "le déclenchement d'orages d'abord sur la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne" avant d'atteindre le Lot, le Tarn et l'Aveyron en fin d'après-midi, indique Météo France.

"Ces orages s'annoncent isolés mais potentiellement virulents avec de très fortes intensités horaires pouvant atteindre 30 à 40 mm en 1h et des chutes de grêle parfois intenses", précisent encore les prévisionnistes. Dans la région, les orages devraient s'évacuer par l'Est entre la fin de la nuit et le début de matinée mercredi pour "une fin d’événement prévue à 8h mercredi matin".