publié le 20/11/2019 à 13:49

L'image était particulièrement choquante. Un "gilet jaune" a été blessé au visage par une grenade lacrymogène lors de la manifestation du 16 novembre dernier à Paris. Il se trouvait pourtant à l'écart du chaos, et discutait simplement avec d'autres manifestants. Hospitalisé à Lille, il a perdu l'usage de son œil gauche.

"Là il attend le médecin, parce qu'il a les os en dessous de l’œil fracturé. Il ne verra plus jamais de l’œil gauche", déplore la compagne de la victime, au micro de RTL. "Nous, on y allait pour défendre nos convictions, on était tranquille, pacifiste on n'a jamais fait de débordements. On était à l'écart du chaos, on n'a pas compris pourquoi cette cartouche de lacrymo est arrivée de plein fouet comme ça, dans le visage", explique-t-elle.

"Très en colère et inquiet pour l'avenir", le couple a déposé une double plainte au parquet contre le tireur et contre le préfet de police. "Je ne comprends pas qu'on puisse utiliser des armes aussi dangereuses contre des citoyens. Ils (les policiers) sont là pour nous défendre, nous protéger et ce n'est pas du tout le cas", affirme-t-elle.

