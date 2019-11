publié le 20/11/2019 à 07:25

Les Français sont de grands consommateurs de produits transformés au quotidien. Ils absorbent les additifs contenus dans ces produits. Mais bonne nouvelle, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) : il y a de moins en moins d'additifs dans les produits transformés.

Une étude publiée ce mercredi 20 novembre dans le cadre de l'observatoire sur l'alimentation, et menée ces dernières années sur près de 30.000 produits transformés commercialisés par l'industrie agroalimentaire, révèle en effet que l'utilisation d'additifs diminue. Mais il reste encore des mauvais élèves.

"Les catégories d'aliments où on retrouve le plus d'additifs sont ciblées sur les secteurs de la viennoiserie et desserts surgelés, les plats traiteurs frais et les glaces et sorbets. Il y a une tendance à la baisse mais ça reste les catégories de produits où il y a le plus d'additifs", a expliqué Céline Ménard, responsable de l'Anses, au micro de RTL ce mercredi matin.

"On a noté à l'inverse une augmentation de l'usage d'additifs pour le secteur des compotes avec une augmentation des antioxydants mais cette augmentation est extrêmement spécifique et ne reflète pas la tendance globale qui est à la diminution et à la réduction de l'usage de ces additifs", a-t-elle aussi ajouté.

