publié le 13/11/2020 à 13:32

Le gouvernement a été clair, il va falloir s'armer de patience pendant encore deux semaines minimum. Toutefois, l'espoir d'un scénario idéal pour pouvoir passer les fêtes de fin d'année et un Noël sans soucis est encore plausible, mais à quelques conditions.

C'est en tout cas l'objectif du gouvernement : que l'on puisse vivre un Noël prudent, mais le plus normal possible. La première étape pour préparer ces fêtes quasi-normales, c'est de rouvrir certains commerces. Jean Castex a parlé ce jeudi de la date du 1er décembre. Néanmoins, cette date est soumise à conditions. Il faut pour cela que deux indicateurs soient au vert : d'abord le fameux R, le taux de reproduction du virus. Ce dernier doit être en dessous de 1 pour signifier que l'épidémie régresse, c'est le cas en ce moment puisqu'il était à 0,9 hier. Il faut donc que ce R reste à ce niveau encore quelques jours.

L'autre indicateur à suivre, ce sont les hospitalisations. Le Premier ministre a indiqué jeudi que si la tendance se confirme, le pic des hospitalisations pourrait être atteint en début de semaine. Ce serait une excellente nouvelle, mais cela ne serait pas suffisant pour relâcher le confinement. Il faut que ce pic soit rapidement suivi d'une décrue des hospitalisations. Si l'on observe que ces hospitalisations stagnent, que l'on est sur un plateau de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, alors c'est mauvais signe. Cela voudra dire que c'est trop tôt pour relâcher l'étau.

Les chiffres de la semaine prochaine seront donc déterminants. C'est sur eux que se basera l'exécutif pour décider s'ils peuvent rouvrir certains commerces et envisager un progressif déconfinement.

À écouter également dans ce journal :

Attentats du 13 novembre 2015 - En ce jour de commémoration des attentats de 2015, le Premier ministre Jean Castex s'est rendu en terrasses de cafés, au Stade de France et au Bataclan pour ne jamais oublier cette tragédie qui a fait 130 morts et plus de 350 blessés.

Black Friday - Nombreux sont les Français à attendre le fameux Black Friday pour faire des économies conséquentes sur les cadeaux de Noël. Toutefois, cette année, tous les magasins ne sont pas logés à la même enseigne.

Rugby - La rencontre entre la France et la Fidji, prévue ce dimanche à Vannes dans le cadre de la nouvelle Coupe d'automne des nations, a été annulée pour cause de situation sanitaire compliquée dans les deux équipes.