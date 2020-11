Confinement : "Ce n'est pas le moment pour desserrer la bride", assure Castex

publié le 12/11/2020 à 14:49

Jean Castex n'entend pas lâcher du lest. Deux semaines après le reconfinement des Français face au rebond de l'épidémie, le Premier ministre s'apprête très probablement à enfoncer le clou des restrictions sanitaires dans son point sur la deuxième vague qui doit intervenir ce jeudi 12 novembre.

"Nous allons voir si l’on doit desserrer ou resserrer le dispositif, au vu des données épidémiologiques", explique Jean Castex dans Le Monde, à quelques heures de sa conférence de presse. S’il constate "un petit ralentissement" de la propagation de l’épidémie, le Premier ministre affirme toutefois que "ce n’est certainement pas le moment pour desserrer la bride".



Ceux qui espéraient un assouplissement des restrictions risquent certainement d'être déçus. On ne connaît pas encore la teneur des annonces du Premier ministre, mais alors qu'Emmanuel Macron avait donné rendez-vous aux commerçants à la mi-novembre afin d’évaluer une possible réouverture des magasins, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, a déjà douché ce mercredi tout espoir de réouverture "à ce stade", tout en disant "comprendre" la "détresse" des commerçants.

Probable renforcement des cours à distance

En ce qui concerne les collèges et les lycées, le président de la République n’envisage pas de fermeture. Le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer proposera donc probablement de limiter encore plus le brassage des élèves, notamment en faisant plus de cours à distance. Le gouvernement espère ainsi gagner du temps en attendant une baisse sensible de l'épidémie.