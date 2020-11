Attentats du 13 novembre 2015 : quelles sont les commémorations prévues ?

publié le 13/11/2020 à 06:05

Le 13 novembre 2015, la région parisienne était la cible d'une série d'attentats, revendiqués par l'État Islamique et qui avait fait au total 131 morts et 413 blessés. Cinq ans plus tard, des cérémonies commémoratives sont prévues, malgré les mesures de confinement en vigueur pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Parmi les figures présentes : le Premier ministre Jean Castex, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, sera également au rendez-vous, tout comme Mathieu Hanotin, le maire socialiste de Saint-Denis (93) où les explosions aux abords du Stade de France avaient eu lieu. Le président de la République de l'époque, François Hollande, se trouvait d'ailleurs dans l'enceinte sportive au moment des premières attaques.

Une tournée des lieux attaquées

Ces cinq personnalités politiques se rendront, dans la matinée du vendredi 13 novembre 2020, dans l'ensemble des restaurants, bars, salles de concerts et au stade, attaqués lors de cette soirée meurtrière.

Une tournée qui débutera à 9h15, par un passage au Stade de France. Les ministres et élus se rendront ensuite dans le 11e arrondissement de Paris, au Petit Carillon, au Petit Cambodge, à la Bonne Bière, au Comptoir Voltaire et à la Belle équipe, un ensemble d'établissements frappés par les attentats.

À 10h45, les commémorations se termineront par un passage au Bataclan. La salle de concerts avait été le théâtre de l'attentat le plus meurtrier du 13 novembre. Victime de stress post-traumatique, un rescapé s'était suicidé deux ans après l'attentat. En 2019, il a été reconnu comme 131e victime décédée de l'attentat.