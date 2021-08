Les infos de 12h30 - Coronavirus : les médecins antillais contraints de trier les patients

200% d'occupation des lits de réanimation en Martinique, 162% en Guadeloupe. Dans les Antilles, les hôpitaux connaissent de nouveau un phénomène de saturation. Les patients sont beaucoup plus nombreux que les lits, et l'épidémie affiche une progression sans différent. Ainsi, pour la première fois en France, les soignants assument êtreobligés de faire le tri parmi leurs patients.

Lors de la première vague l'an dernier, dans le Grand Est ou le Val-d'Oise qui étaient dans une situation critique, il y a sans doute eu des médecins qui ont dû choisir, mais cela n'était pas dit ouvertement. Les médecins aux Antilles expliquent clairement être arrivés à cette situation.

Le professeur Serge Romana travaille à Paris, mais échange régulièrement avec des collègues guadeloupéens. Ces derniers lui ont expliqué que, sur place, des personnes qui ont besoin de respirateurs en réanimation ne peuvent plus en bénéficier et sont transférées vers d'autres services.

La situation est "cataclysmique, c'est le terme qu'utilisent mes collègues", alarme le professeur Romana. "Ils sont exténués, c'est du jamais-vu. On reçoit des patients de réanimation dans d'autres services, donc ils ne peuvent pas être soignés correctement. La situation est proche du blocage, de l'effondrement", poursuit le médecin. "C'est une grande difficulté, parce que d'autres patients vont vers d'autres services alors qu'ils doivent être en réanimation".

Les jeunes au centre des préoccupations

Le variant Delta touche également beaucoup de jeunes. Aux Antilles, 100% des patients qui arrivent à l'hôpital ne sont pas vaccinés. Les médecins sont donc obligés de choisir entre un malade de 40 ans et un autre de plus de 60 ans qui ont besoin de réanimation.

Pourtant, des moyens ont été mis. Le nombre de lits de réanimation a été triplé et des renforts ne cessent d'arriver de métropole. Mais la situation va empirer, car aux Antilles, on est très loin du pic du nombre de cas et la croissance reste toujours exponentielle.

