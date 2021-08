États-Unis : pourquoi Google réduit les salaires de certains télétravailleurs ?

Comme en France, la pandémie a changé les habitudes de travail et généralisé le télétravail aux États-Unis, entraînant un départ vers les banlieues résidentielles et les grandes couronnes. Mais si le géant de la tech Google laisse le choix à ses employés de passer en "work from home" de manière indéfinie, il vient de faire une annonce fracassante. Pour ceux dont ce sera le cas, les salaires seront indexés sur les lieux de résidence.

Les salariés de Google aux États-Unis, qui ont profité de la pandémie pour déménager dans un endroit plus éloigné des QG de l’entreprise et qui comptent continuer à travailler à distance pourront être payés moins qu’avant. Jusqu'à 10% de moins si on en croit les confidences d’un employé du bureau de Seattle. Facebook et Twitter ont aussi décidé de payer moins ceux qui déménagent dans des zones moins coûteuses, et travaillent en ligne. Le patron de la banque Morgan Stanley a lui prédit que cette tendance s’appliquerait vite à d’autres industries.

L’inconvénient de travailler pour des géants de la tech, c’est qu’ils sont en possession de nombreuses données. Il est ainsi presque plus simple pour eux de construire des outils de calcul d’index de coût de la vie. Dernière tendance donc de la Silicon Valley, qui a toutefois oublié de prendre en compte tous ceux qui résidaient dans des zones plus abordables déjà avant la pandémie et avaient décidé de moins venir au bureau car l’entreprise offrait déjà cette flexibilité. Ce seront les grands perdants de la nouvelle organisation du travail dans la tech.