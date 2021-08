Les infos de 12h30 - Coronavirus en Martinique : des habitants quittent l'île pour éviter le confinement

La vie dans les îles ne ressemble plus vraiment à des vacances. La population est confinée à nouveau, les plages sont interdites, les hôtels sont fermés. Le mardi 10 août les touristes ont reçu l'ordre de rentrer chez eux.

Laeticia vit et travaille en Martinique à Fort-de-France. La jeune femme n'était pas en vacances, mais a quand même sauté dans un avion pour échapper au confinement. Elle est arrivée ce mercredi à l'aéroport Charles-de-Gaulle à Paris.

"Je suis rentrée pour éviter le confinement. J'ai ma famille en France donc c'était la bonne occasion de rentrer", témoigne-t-elle. Dès les annonces du préfet, la jeune femme n'a pas mis longtemps à se décider. "Je me suis dit 'regarde les billets et rentre'. Ce n'est pas possible. Confinement total, un kilomètre autour du domicile, plages fermées... Non, je n'ai pas signé pour ça", confie Laeticia.

Sur le très faible taux de vaccination en Martinique, la jeune femme ne comprend pas. "Personnellement, je suis vaccinée, si les gens ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur choix, il n'y a pas de soucis. Mais là, c'est catastrophique en Martinique. Les morts s'entassent, les hôpitaux sont saturés, ils transfèrent même les patients à Paris maintenant. C'est compliqué", déplore Laeticia.

Football - Le PSG vient de présenter Lionel Messi au Parc des Princes. L'ancien joueur du Barça s'est exprimé à l'occasion une conférence de presse ce mercredi 11 août. Le joueur est apparu très souriant. Très vite, l'argentin a parlé uniquement d'avenir, du plaisir de venir jouer à Paris et avec les meilleurs joueurs du monde. "C'est une nouvelle expérience, mais je suis prêt", a-t-il déclaré.



Coronavirus - Emmanuel Macron s'est exprimé ce mercredi 11 août en préambule du Conseil de défense sanitaire pour faire face à la situation épidémique qui s'aggrave en France et aux Antilles, en Guadeloupe et Martinique. "La crise sanitaire n'est pas derrière nous, très clairement", a affirmé le président de la République. "Nous allons vivre encore plusieurs mois avec ce virus".

Algérie - Après la Turquie, la Grèce et la Sardaigne, le nord de l'Algérie. L'incendie, attisé par la canicule, a déjà fait 65 morts. Dans la région de Tizi Ouzou, les habitants ont dû être évacués.