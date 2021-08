Coronavirus en Martinique : comment se passe le rapatriement des touristes

La situation épidémique est décrite comme "extrêmement grave" par le ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu est arrivé mardi 10 août en Guadeloupe et sera demain rejoint en Martinique par le ministre de la Santé Olivier Véran. La Martinique où le nombre d'admission en hôpital est, rapporté au nombre d'habitants, 10 fois plus important qu'en métropole. Face au confinement renforcé, les touristes doivent maintenant être rapatriés et les compagnies aériennes se mettent en ordre de marche.

C'est le cas d'Air France. La compagnie aérienne ne va pas augmenter le nombre de vols mais elle va affréter des avions plus grands. Ils pourront prendre en charge 160 passagers de plus que dans un engin programmé initialement. Trois vols par jour sont prévus ce mercredi et demain vers la métropole. À partir de vendredi, ils ne seront plus que deux.

Si vous modifiez votre billet, sachez que les voyageurs dont le retour était prévu avant le 22 août ne paieront pas un centime de plus s'ils partent avant dimanche. De son côté, Air Caraïbes aussi promet de se mobiliser. Mais des places sont toujours disponibles rappelle son président Marc Rochet. "Sur les 10 prochains jours, Air Caraïbes a environ 40 vols programmés depuis Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. On a encore des places libres pour ramener des clients et s'il faut aller jusqu'à lancer des vols supplémentaires qui ne seront pas économiquement bien parce qu'ils partiront à vide, nous le ferons", assure-t-il.

Et pour ceux qui avaient prévu de faire le voyage dans l'autre sens, de se rendre en Martinique, le président d'Air Caraïbes promet un maximum de flexibilité voire un remboursement.