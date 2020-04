publié le 08/04/2020 à 13:42

Une jolie initiative a été lancée par une institutrice du XVe arrondissement de Paris : les enfants, même ceux de maternelle, peuvent adresser leurs plus beaux dessins et leurs plus beaux mots aux résidents de la Villa Lecourbe, un Ehpad situé à quelques mètres de leur école.

Il n'a fallu que quelques mots pour que Valentine, scolarisée en grande section, comprenne l'enjeu : apporter du réconfort et bonheur aux personnes âgées, confinées et privées de leurs proches dans cette maison de retraite. Valentine a fait un beau dessin pour sa correspondante Bernadette, et elle en est très fière : "J'ai fait ce dessin pour Bernadette. Avec un soleil, une libellule, un papillon, des fleurs… Parce qu'elle est dans la maison de retraite et qu'elle s'ennuie."

Pour la maîtresse et pour les parents, l'émotion vient d'abord de la réactivité des enfants. "On a été vraiment très agréablement surpris. On a parlé à nos filles de ce projet. Elles ont mis beaucoup de cœur et d'intention dans leurs dessins. Ça leur a permis d'être utile et d'aider", confie Magalie, la maman de Valentine.

Une fois terminés, les dessins sont envoyés à l'Ehpad par courrier électronique. Là-bas le personnel soignant imprime ces petites œuvres d'art et les affiche dans les chambres des résidents. "Je ne m'attendais pas à ça d'une enfant aussi petite et aussi mignonne", assure Bernadette, qui a hâte que le confinement se termine. Quand tout ça sera fini, les deux générations, séparées de presqu'un siècle, se rencontreront en vrai.

