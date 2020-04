publié le 07/04/2020 à 13:53

Lundi 6 avril, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé une "vaste opération de dépistage" des infections au coronavirus dans les Ehpad, particulièrement touchés par l'épidémie (2.417 morts).

Une décision que salue Romain Gizolme, directeur de l'AD-PA, l'association des Directeurs au service des Personnes Âgées. Invité sur RTL, il affirme que "cette décision va dans le bon sens", mais invite à "aller encore plus loin et à généraliser les tests à l'ensemble des structures de personnes âgées".

"La préoccupation, et l'unique préoccupation, est de faire en sorte que nous mettions tout en œuvre pour limiter le décès de personnes âgées du fait de ce virus qui est particulièrement virulent pour eux", explique Romain Gizolme. Il préconise ainsi trois points sur lesquels s'orienter : "faire en sorte que toutes les structures et professionnels disposent de masque en établissement et à domicile", "généraliser les tests" et "renforcer les équipes pour soutenir les personnes âgées et les familles".

Pour Romain Gizolme, il est en effet important "d'améliorer le relationnel". "On constate depuis de nombreuses semaines que les liens se sont distendus forcément avec les familles, avec les conjoints, avec les proches", explique-t-il, ajoutant qu'il faudrait renforcer les équipes en permettant de faire rentrer dans les structures psychologues et bénévoles, qui auront été préalablement testés négatifs au virus.