Coronavirus et confinement : les EHPAD déchirés entre solitude et risque sanitaire

publié le 07/04/2020 à 21:25

Certains enfants de résidents de maisons de retraite ne supportent plus de ne pas pouvoir rendre visite à leurs parents et vont jusqu'à saisir la justice. Sabrina, dont la maman de 80 ans est résidente dans un EHPAD du XVe arrondissement de Paris, a adressé un référé liberté au tribunal administratif via son avocat ce mardi 7 avril.

"Ma maman est tout pour moi, confie-t-elle à RTL. Je l'ai mise à l'EHPAD parce qu'elle est handicapée, pour qu'on puisse l'aider dans son handicap, mais pas pour qu'aujourd'hui on la

prive de ces libertés. Elle est en tôle là ! Elle est emprisonnée et moi, on me tient à l'écart."

Sabrina réclame la mise en place de zones de parloir au sein des EHPAD. L'isolement et la solitude des personnes âgées sont aussi un enjeu pour les établissements. Les directeurs

s'inquiètent de cette situation. Jean-René Berthélémy, directeur général de la fondation Saint-Charles, gère huit EHPAD dans l'est de la France. "Les résidents souffrent clairement de cet isolement, explique-t-il. On fait tout ce qu'on peut, mais c'est compliqué."

"Ne pas voir leurs enfants, ne pas avoir de visites, ne pas participer à des animations

collectives... On a des résidents qui ont vu leur vie bousculée et cela laissera des traces", regrette Jean-René Berthélémy. Un dilemme pour ce directeur d'EHPAD qui ne peut faire de compromis face au Covid-19.