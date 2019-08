publié le 13/08/2019 à 13:10

Dans la Manche, près d'Agon-Coutainville, trois enfants ont perdu la vie lundi 12 juillet après le chavirage d'un bateau. Les sauveteurs qui sont intervenus rapidement n'ont pas pu les libérer de la cabine où ils étaient coincés. Le couple propriétaire du bateau et une amie ont pu être sauvés. Les propriétaires, ainsi que deux des enfants, étaient originaires d'Argentan dans l'Orne.

"C'est un drame qui touche une famille, mais aussi toute la ville, explique à RTL le maire d'Argentan. C'est une famille argentanaise connue, qui avait ses enfants scolarisés dans des établissements scolaires d'Argentan, à la fois dans une école primaire pour l'une et dans un collège pour l'autre."

Ce sont des gens qui "sont investis sur la ville, donc ça touche et ça inquiète l'ensemble de la population et des gens qui les connaissent, ajoute le premier édile ornais. Nous sommes en train de regarder avec l'inspection primaire pour voir comment on va éventuellement répondre aux besoins avec une cellule médico-psychologique si nécessaire à la rentrée dans les écoles concernées."

Une cellule psychologique a aussi été mise en place pour les personnes impliquées dans le secours des victimes de ce drame. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.

