publié le 05/08/2019 à 18:44

L'inquiétude concernant la contamination au plomb sur le chantier de Notre-Dame et aux alentours perdure. De nouveaux relevés seront publiés mardi 6 août. En fonction des résultats, les travaux pourraient reprendre le 12 août.

Les représentants des ouvriers, des associations et des syndicats demandent le confinement du chantier. Du côté de la municipalité, on préfère intensifier les opérations de dépollution du site, comme l'explique Anne Souyris, adjointe à la santé à la Mairie de Paris.

"Nous ne sommes pas dans la situation de l'amiante qui reste dans l'air. Le plomb, il tombe. La première chose qu'il faut faire est de dépolluer, et non pas de confiner. C'est ce qui va permettre de revenir ensuite sur le site, ce n'est pas de le mettre sous cloche", a-t-elle déclaré avant d'affirmer qu'il y avait un "suivi de chaque personne avec un taux supérieur à la norme".

La dépollution commencera à partir du 7 août sur le parvis. Le 18 juillet dernier, la Mairie de Paris avait déjà annoncé un "nettoyage approfondi" dans les écoles de la zone.

