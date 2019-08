publié le 07/08/2019 à 22:21

Nora Quorin, une Franco-Irlandaise âgée de 15 ans, a disparu dans la nuit du 3 au 4 août à Dusun Resort, une station touristique de Malaisie située en lisière d'une forêt tropicale à environ 70 km de Kuala Lumpur. L'adolescente, qui a des difficultés d'apprentissage, était arrivée samedi en Malaisie pour des vacances. Elle habite à Londres avec ses parents, un couple franco-irlandais.

La famille redoute un acte criminel et son grand-père, Sylvain Quoirin, a déclaré hier qu'"elle a disparu dans des conditions extrêmement mystérieuses, puisqu'elle couchait dans sa chambre avec sa sœur et son frère".

"Au matin, la fenêtre était ouverte et elle avait disparu alors qu'après 18 heures de vol et sept heures de décalage horaire on dort profondément et on ne se balade pas la nuit... Tout le monde s'est couché fatigué et au matin Nora n'était plus là", a-t-il relevé

C'est une jeune fille qui a un léger handicap et qui est plutôt timide, réservée. Sylvain Quoirin, le grand-père de Nora Partager la citation





Alors que la police traite l'affaire comme une disparition, Sylvain Quoirin a souligné que la jeune fille n'était "absolument pas" habituée à fuguer. "C'est une jeune fille qui a un léger handicap et qui est plutôt timide, réservée. C'est plutôt quelqu'un de très peureuse", a-t-il confié.

"Ce que je sais, c'est que les autorités françaises ont pris ça très au sérieux et suivent ça de très près pour aider les forces de police (locales) à trouver Nora ; l'ambassadeur (de France) a aussi rencontré les plus hauts responsables de l'État malaisien", a affirmé Sylvain Quoirin.

Des empreintes digitales analysées

Au quatrième jour des recherches, auxquelles participent un hélicoptère, deux drones, des chiens pisteurs et 214 personnes de diverses administrations, des plongeurs ont sondé mercredi un cours d'eau proche de Dusun Resort, a constaté l'AFP.



De plus, la police malaisienne analyse des empreintes digitales relevées sur le cadre d'une fenêtre de l'hôtel où a disparu la jeune fille, a indiqué mercredi une source policière. Les experts qui ont trouvé ces empreintes n'ont pas indiqué à qui elles appartenaient, a précisé aux journalistes Che Zakaria Othman, directeur adjoint de la police dans l'État de Negeri Sembilan (sud) où est situé l'hôtel.



"Nous n'excluons aucune possibilité mais jusqu'à présent nous ne disposons d'aucune information", a-t-il dit, interrogé à Seremban, capitale de cet État. "Nous pensons toujours qu'elle se trouve dans la zone parce qu'il n'y a aucune information disant qu'elle l'a quittée", a-t-il ajouté. La police a également interrogé une vingtaine de témoins, y compris des membres de la famille de l'adolescente.

Une cagnotte pour la famille

Une cagnotte en ligne a été mise en place par une tante de Nora, Aisling Agnew, depuis Belfast, pour des "membres de sa famille, basés en France et en Irlande, souhaitant se rendre sur place pour participer aux efforts de recherche et soutenir les parents de Nora".