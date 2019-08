publié le 12/08/2019 à 22:00

Drame dans la Manche. Une embarcation a chaviré au large d'Agon-Coutainville, dans la Manche, ce lundi 12 août. Parmi les six occupants du bateau de plaisance, trois enfants de 7, 9 et 13 ans sont décédés. "Les familles sont vraiment traumatisées", a réagi le maire de la ville, Christian Dutertre, sur RTL.



"L'émotion est très vive, très profonde", a-t-il témoigné après l'annonce de la mort de trois enfants. "On se met à la place des parents et des familles, bien sûr. Tous les parents auraient la même attitude et la même pensée", a-t-il poursuivi. Les trois adultes, qui les accompagnaient et qui ont été projetés en mer, sont indemnes. En état de choc, ils ont été pris en charge par les équipes médicales et les pompiers.



"On est impuissant. On s'associe, on essaie de se mettre à la place mais c'est impossible. Il n'y a rien à dire dans ces moments-là", a conclu le maire de la ville. Une enquête a été ouverte par le parquet de Coutances pour "déterminer les circonstances précises de ce naufrage et connaître les causes du décès des trois enfants", a indiqué dans un communiqué le procureur de la République.