En Malaisie, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace de l'adolescente franco-irlandaise disparue de sa chambre d'hôtel le dimanche 4 août. Nora passait des vacances en famille près d'une grande forêt tropicale. La jeune fille de 15 ans, qui présente un léger handicap, dormait dans la même pièce que sa sœur et son frère. Les recherches ne donnent rien pour le moment. Sa disparition reste incompréhensible.

"Si on se met à la place de Nora, j'imagine que c'est l'enfer, le monde qui s'effondre sur elle et qu'elle ne comprend pas, explique à RTL son grand-père Sylvain Quoirin. Elle est dans une attente où elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et j'espère que ce n'est pas pire." Il attend "une issue heureuse", en affirmant : "J'y crois".

"C'est son père qui m'a appelé le dimanche matin en me disant que Nora avait disparu, a raconté Sylvain Quoirin. Ils se sont couchés le soir fatigués, vous imaginez, 18 heures d'avion, tout le monde était épuisé. Tout le monde se couche, et en se levant le matin, il est allé voir dans la chambre si tout allait bien et il s'est aperçu que Nora n'était plus là."

"Il y a une très grande solidarité familiale et amicale qui se met en place, souligne le grand-père de Nora. Vous imaginez... Aujourd'hui, par les réseaux sociaux et Internet, il y a des échanges. On voit que les choses bougent beaucoup à tous les niveaux."

