publié le 13/08/2019 à 05:36

Ce mardi 13 août sonne le début des travaux pour décontaminer le sol autour de la cathédrale Notre-Dame du plomb qui y a pénétré. Les abords de l'édifice sont complètement fermés aux piétons et à la circulation à partir d'aujourd'hui.

Ces travaux se dérouleront au moins jusqu'au 23 août et s'organisent en trois phases, qui correspondent à trois zones différentes. De l'eau avec du détergent sera projetée sous haute pression sur les parties planes. Ce détergent, le tensioactif est un agent chimique qui permet d'augmenter les capacités d'étalement et mouillage d'un liquide. Il devra ensuite être aspiré et récupéré.

Du gel désincrustant sera posé sur les bancs, lampadaires et bacs à fleurs. Il faut une journée de pose du gel, trois jours de séchage et cinq pour tout enlever. La terre aux alentours a, elle, déjà été retirée sur quarante centimètres de profondeur. À la fin des opérations, un contrôle de leur efficacité sera opéré.

À écouter également dans ce journal

