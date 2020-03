publié le 16/03/2020 à 21:35

Des "déplacements fortement réduits pour 15 jours au moins" dans tout le pays : c'est l'une des mesures annoncées par Emmanuel Macron, lors de son allocution du lundi 16 mars. Seuls les trajets "absolument nécessaires" seront autorisés, faute de quoi, des amendes s'appliqueront, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus en France.

Afin de "limiter au maximum les contacts", il ne sera ainsi plus possible de "retrouver ses amis ou aller au parc", et "seuls doivent demeurer les transports absolument nécessaires", "pour se soigner", faire ses courses, faire de l'exercice ou encore "aller au travail quand le travail à distance n'est pas possible", a détaillé le chef de l'État.

En matière de sanction, la France fait partie des 185 autres États qui ont signé le Règlement sanitaire international (RSI) dont l'objectif est d'assurer le maximum de protection contre la propagation internationale des menaces sanitaires. Celui-ci prévoit des sanctions en cas de non-respect des consignes de santé publique.

En Italie, pays signataire du RSI et qui a déclenché le la quarantaine totale dans le pays, les habitants qui ne se plient pas aux règles de déplacement s’exposent à une amende de 206 euros et à trois mois de détention.