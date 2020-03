Coronavirus : comment se transmet le covid-19 ?

publié le 16/03/2020 à 14:30

L'épidémie de coronavirus a fait 127 morts et plus de 5.400 cas de contamination en France selon le dernier bilan officiel. C'est une trentaine de décès en 24 heures et 900 personnes supplémentaires testées positives au covid-19, qui se propage à une vitesse folle. Mais comment se transmet-il ?

Le coronavirus se transmet d'humain à humain via des contacts rapprochés (d'où les consignes de limiter les interactions physiques et de se laver les mains souvent). Mais aussi par voie aérienne à cause des micro-gouttelettes que les malades répandent en toussant ou en éternuant.

En moyenne, les micro-gouttelettes propagent le virus à une distance d'un mètre. Ceci explique la distance de sécurité conseillée par les autorités sanitaires et à respecter dans les files d'attente au supermarché ou la pharmacie (les seuls commerces autorisés à ouvrir actuellement en France).

Le virus peut survivre plusieurs heures dans l'air

Il y a aussi la probabilité d'être contaminé en touchant une surface où le coronavirus s'est accroché et en portant ensuite les mains au visage.

Selon de récentes études scientifiques, le virus survit 24 heures sur une surface cartonnée, trois jours sur du plastique et de l'acier, quatre jours sur du bois, cinq jours sur verre et trois heures dans l'air.

Il est donc important d'observer la plus grande prudence et de désinfecter les surfaces et objets à risque comme les poignées de porte, les interrupteurs, les télécommandes, les téléphones ou encore les souris et claviers d'ordinateurs.

#Coronavirus #COVID19 | Adoptez les gestes simples

🧼 Lavez-vous régulièrement les mains

💪Toussez, éternuez dans votre coude

🚮Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le

🖖Saluez sans serrer la main, évitez les embrassades

🏠Évitez les contacts, limitez vos déplacements pic.twitter.com/zen4TgXfEO — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) March 16, 2020