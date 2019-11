publié le 13/11/2019 à 14:39

Le 13 novembre 2015, 13 novembre 2019. 4 ans après les attentats qui ont fait 131 morts à Paris, la douleur est intacte. Les commémorations, auxquelles ont participé quelques ministres, Anne Hidalgo, la maire de Paris et plusieurs centaines de personnes, reprenaient le parcours des terroristes, au Stade de France, aux terrasses des cafés et au Bataclan.



Devant les portes vitrées noires de la salle de spectacle, théâtre de ce drame en 2015, l'émotion était intense. Tout le quartier a été bouclé, installant un silence total jusqu'au début de la cérémonie. Les noms des 90 victimes, présentes lors du concert d'Eagles of Death Metal ont été citées, un moment très dur pour les familles.

Parmi les rescapés, Jesse Hughes, le chanteur du groupe qui se produisait le soir du drame, était présent. "Mon cœur est là et je ne voudrais être nulle part ailleurs. Je viendrais tous les ans. Ces terroristes ont échoué et je vois aujourd'hui tous ces gens qui étaient dans le public ce soir-là, c'est la chose la plus courageuse que je puisse imaginer. J'aime ces gens, j'ai le sentiment de faire partie d'une grande famille", a-t-il déclaré.

Beaucoup de proches de victimes et de rescapés se sont pris dans les bras pendant le recueillement, dans le deuil et dans cette souffrance qui les unit désormais.

À écouter également dans ce journal

Poulidor - Raymond Poulidor s'est éteint, ce mercredi 13 novembre, à l'âge de 83 ans. La légende du cyclisme français était hospitalisée depuis un mois.

Manifestations étudiantes - La colère gronde après la tentative de suicide d'un étudiant devant le Crous de Lyon. Les syndicats dénoncent les conditions précaires dans lesquelles vivent certains jeunes durant leurs études.

Grève du 5 décembre - En prévision de la grande mobilisation contre la réforme des retraites prévue le 5 décembre prochain, la CGT a imprimé 2 millions de tracts. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'ampleur escompter de cette journée d'action.