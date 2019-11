publié le 12/11/2019 à 13:28

Un étudiant sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays, et le drame de ce week-end vient de le rappeler à l'extrême. Ce vendredi 8 novembre, un jeune homme de 22 ans s'est immolé par le feu devant un restaurant universitaire. Il est actuellement entre la vie et la mort. Il a justifié son geste par son niveau de vie. Ce mardi 12 novembre, des syndicats parmi lesquels Soldaires et l'Unef ont appelé à manifester devant les Crous dans tout le pays.

"Mon souhait, c'est aussi que mes camarades continuent de lutter pour en finir définitivement avec tout ça. Désolé pour l'épreuve que c'est." A quelques pas du lieu où son compagnon s'est immolé par le feu, Lætitia, les larmes aux yeux, a pris la parole pour lire les derniers mots du jeune homme. "C'est évidemment politique, explique la jeune fille. C'est un geste fort, altruiste. Il a fait ça pour mettre en lumière ce qui se passe pour des milliers, et des millions d'étudiants je pense. Il veut éveiller les consciences, avoir plus d'aides, de quoi vivre, et vivre décemment."

800 personnes sont présentes devant un Crous de Lyon, par solidarité, et pour dénoncer la précarité grandissante de nombre d'étudiants. "Parce qu'aujourd'hui en France, la précarité tue, encore et tous les jours, explique l'un d'eux. La précarité tue, parce qu'elle isole, enchaîne, rend impossible une vie décente. La précarité tue, parce qu'elle n'offre que la misère. La précarité tue, parce qu'aujourd'hui, nous sommes une majorité à ne pas pouvoir nous nourrir, nous soigner correctement."

Le syndicat Solidaires revendique ainsi une revalorisation des bourses d'études et l'instauration d'un revenu étudiant.

