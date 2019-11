publié le 12/11/2019 à 18:45

Dans tout le pays, plusieurs centaines de manifestants ont défile devant les Crous, ce mardi matin, quelques jours après le geste fou d'un jeune homme. Vendredi 8 novembre, un jeune homme de 22 ans s'est immolé par le feu devant un restaurant universitaire et se trouve actuellement entre la vie et la mort. Il avait perdu sa bourse et était en grande difficulté financière. Aujourd'hui, un étudiant sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté.

Des manifestations se sont également tenues à Lille où 300 à 400 personnes ont répondu présent. Après avoir été devant le Crous, les participants ont défilé dans la rue puis sont allés dans la faculté de droit où ils ont empêché la conférence de François Hollande sur la crise de la démocratie de se tenir en criant "Hollande assassin !". L'ex-président, présent dans l'université, a du faire demi-tour.

Scène incroyable à la fac. Les étudiants ont forcé l’entrée et balancent les livres d’Hollande qui n’est pas la. Gros carnage #Lille #fac #Hollande pic.twitter.com/p2UqPa80lS — François Launay (@francoislaunay) November 12, 2019

À écouter également dans ce journal

Strasbourg - À peine 24 heures après le séisme dans la Drôme, un léger tremblement de terre a été ressenti dans la ville principale d'Alsace. La secousse était de 3,3 sur l'échelle de Richter avec un épicentre à 6 kilomètres de Strasbourg.

Féminicide dans le Bas-Rhin - Une femme a été poignardée par son compagnon lundi 11 novembre. Son compagnon a été mis en examen pour "meurtre sur conjoint" et placé en détention provisoire aujourd'hui, a indiqué le parquet de Strasbourg.

Loire-Atlantique - Un couple de quadragénaires a été retrouvé mort dans une maison de La Plaine-sur-Mer. Le corps de la femme "portait des traces de strangulation et des plaies au thorax". L'homme a lui été retrouvé pendu.