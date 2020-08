Les frelons asiatiques sont-ils vraiment dangereux ?

publié le 20/08/2020 à 09:55

Cette année, les guêpes sont particulièrement nombreuses dans l'hexagone, comme le confirme Jérémy Toussaint, fondateur du réseau de professionnels Guêpes-Apens : "Effectivement, on le ressent en temps que professionnels, par rapport au nombre d'appels journaliers, que ce soit chez mes techniciens ou sur la boîte mail de notre enseigne. Le nombre d'interventions a explosé depuis ces deux dernières années", indique Jérémy Toussaint qui précise une hausse de 300% d'interventions supplémentaires, par rapport à l'année dernière.

Tout d'abord, avant de s'en débarrasser, il faut repérer le nid de guêpes. Pour cela, "il suffit de regarder sous son toit, dans son mur ou même dans son jardin. Lorsque l'on a un nid de guêpes, ce sont des aller-retours incessant de guêpes qui rentrent dans un même endroit", indique Jérémy Toussaint.

Ensuite, pour se débarrasser du nid, le fondateur de Guêpes-Apens conseille vivement de s'adresser à des professionnels : "On ne le répète pas assez souvent, mais évitez de le faire vous-même, c'est très dangereux. Tous les ans il y a des gens qui meurent à cause de multiples piqûres", prévient Jérémy Toussaint. Comptez entre 80 et 150 euros l'intervention de professionnels pour enlever un nid.

Les frelons asiatiques, en France depuis 2004

Les frelons asiatiques sont arrivés en France vers 2004, par paquebot. Depuis, ils ont proliféré au fil des années. Ils sont maintenant majoritairement présents dans le nord de la France ainsi qu'en Belgique.

"Ils sont partout et il faut s'en méfier", confirme Jérémy Toussaint, qui précise que les frelons asiatiques sont "une espèce nuisible et invasive" qu'il faut "déloger et tuer le plus vite possible". En effet, les frelons asiatiques sont "très dangereux", puisque contrairement aux guêpes ou frelons européens, les frelons asiatiques vont attaquer dès que l'humain va s'approcher du nid, pour défendre leur territoire.

Physiquement, le frelon asiatique diffère du frelon européen de par sa taille : "le frelon asiatique se situe entre la guêpe et le frelon européen. Le frelon européen est l'insecte le plus gros." Le frelon asiatique est également "plus noir, avec une rayure orange sur le bout de l'abdomen et un petit triangle également sur la tête", précise le spécialiste.

En ce qui concerne la piqûre, Jérémy Toussaint explique que ce n'est pas la dose de venin dans la piqûre qui va tuer un être humain, mais "c'est le nombre de piqûre qui va pouvoir tuer une personne ou lui provoquer une réaction allergique".