publié le 31/08/2019 à 22:15

Une guêpe a été à l'origine d'un accident de voiture qui a fait un blessé grave et cinq blessés légers ce samedi 31 août à Saint-Doulchard dans le Cher, rapporte France Bleu Berry. L'insecte est entré à l'intérieur d'un véhicule provoquant le geste brusque d'une femme de 27 ans.

France Bleu, qui ne précise pas si cette femme était la conductrice ou une passagère, ajoute que ce mouvement est à l'origine de la collision du véhicule avec deux autres voitures, sur la route départementale 2076.

Les secours sont rapidement arrivés sur place et la personne grièvement blessée a été transportée en urgence absolue au centre hospitalier de Bourges, située à moins de cinq kilomètres au sud de l'accident. Les cinq autres blessés sont plus légèrement atteints. L'un d'eux a eu une fracture du bras et a également été hospitalisé à Bourges.