publié le 19/09/2018 à 17:12

Un drame s'est produit mardi 18 septembre à Esson, dans le Calvados. Deux personnes ont été piquées par des frelons asiatiques, rapport Actu.fr. Les pompiers de Thury-Harcourt et Clécy, ainsi que le SMUR, ont été appelés. Mais à leur arrivée sur place, l'une des deux personnes, un homme âgé de 57 ans, était déjà décédée. L'autre a pu être hospitalisée d'urgence.



Des consignes de prudence doivent être respectées pour se prémunir des piqûres des frelons asiatiques, qui sont mortelles pour l'Homme et les animaux. Dans les jardins, vérifiez, avant tout travaux de jardinage, qu'aucun nid de frelons n'est caché dans un buisson ou une haie. Ne cherchez pas à détruire le nid : signalez sa présence à la mairie. Elle fera le nécessaire et prendra en charge cette intervention de destruction.

Si vous voyez des frelons rôder et sentez qu'ils veulent attaquer, abritez-vous le plus rapidement possible dans un endroit clos où les insectes ne peuvent pas pénétrer (voiture, maison...). Pour rappel, aucun vêtement ne protège de ces attaques.