Prolifération des guêpes cet été : les conseils pour s'en débarrasser

publié le 05/08/2020 à 06:05

Cet été 2020 est particulièrement marqué par la prolifération des guêpes, ces petits insectes volants dont les piqûres sont très douloureuses, voire dangereuses pour les allergiques, les enfants et les animaux de compagnie. Les guêpes sont particulièrement nombreuses en raison d'un hiver doux et d'un printemps ensoleillé, favorables à leur prolifération.

Pour vous en débarrasser si vous vous sentez en danger en raison de leur présence, il faut d'abord identifier le lieu et la taille du nid de guêpes. Cela déterminera votre façon d'agir. Notez que les pompiers facturent désormais la destruction des nids de guêpes, voire refusent d'intervenir.



Si le nid est de petite taille et accessible, vous pouvez le détruire vous-même. Il existe des insecticides puissants qui permettent de neutraliser immédiatement les insectes. Dans ce cas, vous devez vous couvrir intégralement, y compris le visage, pour éviter d'être piqué, et intervenir la nuit, lorsque toutes les guêpes dorment dans le nid. Après avoir aspergé d'insecticide, il faut attendre que le nid est bien mort avant de le placer dans un sac plastique pour le jeter.

Si le nid vous paraît être de grande taille, qu'il est peu accessible ou que vous n'êtes pas en mesure de le détruire vous-même, des professionnels peuvent le faire à votre place. Le prix d'une telle intervention est souvent aux alentours de 100 euros.