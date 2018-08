Pourquoi les guêpes sont-elles si nombreuses cette année ?

publié le 15/08/2018 à 13:27

Une table au soleil, du melon et des boissons sucrées : il n'en faut pas plus pour faire sortir les guêpes de leur nid. En été, ces insectes jeunes et noirs s'invitent autour des plats, quitte à semer la terreur parmi les convives et les obliger à abréger un repas.



Mais cette année, les guêpes sont encore plus nombreuses que d'habitude. "Nous avons connu un accroissement phénoménal du nombre d'interventions", confirme Jérémy Toussaint, responsable du service d'extermination de nuisibles Guêpes-Apens, interrogé par Sciences et Avenir. "L’année passée, je délogeais cinq nids par jour. Cette année, c’est neuf à douze interventions chaque jour", témoigne de son côté René Poulain, désinsectiseur dans le Nord auprès du quotidien La Voix du Nord.

Comment expliquer une telle prolifération ? Selon Éric Delvaux, de la société Guêpes-Apens, elle est due à un printemps doux et un été chaud. Assorties d'un temps généralement sec, ces températures élevées ont favorisé le développement des larves et la survie des guêpes.

Les guêpes sont plus nuisibles en fin d'été

Si les guêpes vous paraissent plus nombreuses depuis quelques semaines, cela n'a rien d'étonnant : selon le réseau d'associations spécialisé dans la conservation Sussex Wildlife Trust, elles sont particulièrement actives au milieu et à la fin de la période estivale.



Ce phénomène s'explique par une curieuse caractéristique de l'anatomie des guêpes. "Les guêpes adultes ne peuvent pas digérer les proies qu'elles attrapent car leur système digestif est limité par leur 'taille de guêpe'", explique le site. Elles peuvent cependant "mâcher" ces proies et les donner aux larves. Ces dernières produisent en retour un liquide sucré que les ouvrières adultes peuvent boire.



Au cours de l'été, la reine cesse cependant de pondre. Les ouvrières sont alors laissées sans aucun moyen de subsistance... Et condamnées à mourir quelques mois plus tard, sachant que seule la reine peut hiberner.



Les dernières ouvrières tentent alors de repousser l'heure fatidique en chapardant de minuscules portions de nourriture sucrée laissées à leur portée par les humains. "C'est pourquoi les guêpes sont généralement nuisibles uniquement vers la fin de l'été", détaille l'article.