Les Français n'aiment pas l'automne qui a un effet sur l'énergie et le moral

Pas question pour autant de se laisser aller. Ce n'est pas parce que les apéritifs en terrasse se terminent qu'il faut abandonner sa vie sociale : 69 % des personnes interrogées disent que la période des feuilles mortes ne remet pas en cause le fait de voir des amis .

Il faut dire que les Français sont épuisés par l'automne : 60 % d'entre eux considèrent que la saison des citrouilles a une influence sur l'énergie et 57 % pense que l'automne a un impact sur le moral . Il faut dire que le temps ensoleillé baisse : ce 23 septembre, le soleil se couchera à 19 heures 43 contre 21 heures 53 pour le jour le plus long de l'année, le 21 juin.

Moins d'un Français sur 10 considère que l'automne, qui commence aujourd'hui, est sa saison préférée : le mauvais temps et la nuit qui tombe plus tôt épuisent et font chuter le moral.

