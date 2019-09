publié le 21/09/2019 à 09:36

Vous rechargez votre téléphone tous les soirs, mais nous pensons si peu à la notre de batterie. Oui, notre batterie à nous, celle qui nous anime. Que faisons-nous pour la recharger ?

Nous prenons des vitamines par exemple ou nous dormons tout le week-end pour rattraper un manque de sommeil. Le résultat est souvent hasardeux car quand on est fatigué, on dort mal et on ne récupère pas.

Ce qui est compliqué avec le corps humain, c'est qu'il n'y a pas de fil magique comme celui du téléphone qui permet de se recharger à 100 %. Nous vous proposons trois idées. La première, c'est de vous écouter pour évaluer le niveau de votre batterie. C'est la seule solution qui vous permette de sentir que votre énergie décline.

Ensuite, ne perdez pas de temps pour agir. Si vous attendez d'être fatigué, usé, vidé, vous aurez les pire difficultés pour remonter la pente. Dernier conseil, faites de la prévention, il y a des règles toutes simples. Bougez-vous, évitez les écrans le soir, évitez de boire de l'alcool. Chacun fait comme il peut et comme il aime.