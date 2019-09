Qu'est-ce que l'équinoxe d'automne ?

publié le 23/09/2019 à 05:50

C'est l'automne ! Cette année le changement de saison a lieu le 23 septembre et non le 21 comme on en a l'habitude. Concrètement, l'équinoxe d'automne signifie que la durée du jour est égale à celle de la nuit et que le soleil s'est levé plein Est et qu'il se couchera plein Ouest. Toutefois, l'équinoxe a une date extrêmement précise, une heure même. En France, c'est à 9h50 et 10 secondes précisément qu'il se produira, c'est le moment exact où le soleil passera au zénith de l'Équateur.



Chaque année, l’équinoxe d’automne a lieu à une date différente car la Terre tourne autour du soleil en 365 jours, 5 heures et 46 minutes, et non exactement 365 jours. Le plus gros de ce décalage est corrigé par l’adjonction du 29 février lors des années bissextiles. Mathématiquement, les équinoxes d’automne ne peuvent avoir lieu qu’entre le 21 septembre (la prochaine fois en 2092) et le 24 septembre (la prochaine fois en 2303).

Qui dit automne dit moins d'exposition au soleil. À partir d'aujourd'hui, nous allons perdre jusqu'à quatre minutes de lumière naturelle par jour. Cette perte de durée du jour diminue ensuite jusqu’au solstice d’hiver le 22 décembre, la journée la plus courte de l'année. Ensuite, nous recommençons tout doucement à en regagner à nouveau.