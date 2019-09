Bien-être : et si vous preniez le temps de profiter de la pluie ?

publié le 07/09/2019 à 09:20

En ce week-end très humide, il peut être utile de prendre une minute pour profiter de la pluie. Souvent, il est naturel d'avoir pour premier réflexe de la maudire dès la première goutte et de sortir son parapluie. Pourtant, une expérience différente et bienfaisante peut vous permettre de transformer cette contrariété en petit plaisir secret. Pour y arriver, quelques idées peuvent être judicieuses à appliquer.

Au lieu de pester, prenez un instant pour sentir l'odeur que renvoie le bitume détrempé au cœur de la ville ou celle de la terre dans la forêt, écouter le bruit des gouttes sur la chaussée ou sur l'océan et ressentez les gouttes de pluie qui tombent sur votre tête et qui dégoulinent ensuite dans votre cou.

Tout cela vous permettra de réaliser que vous êtes capable de finalement apprécier ce qui avait commencé par vous contrarier. Vous pourrez vous rendre compte qu'il est possible de se réjouir de toutes petites choses simples. Et par dessus tout, vous ne subirez plus, vous choisirez votre humeur.