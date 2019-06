publié le 14/06/2019 à 08:00

Deux mois quasiment jour pour jour après l'incendie de Notre-Dame, une première messe sera célébrée samedi 15 juin par Mgr Michel Aupetit dans la cathédrale. Elle se fera en tout petit comité puisque seulement une trentaine de personnes seront présentes : des prêtres pour la plupart, mais aussi des chanoines, des bénévoles, des personnes travaillant sur le chantier et quelques laïcs du diocèse de Paris.



"Ce sera la première fois que je rentre dans cette cathédrale depuis le 15 avril", explique Karine Dall, directrice de la communication au diocèse de Paris. "Et pourtant, je travaille en face, c'est-à-dire à 5 mètres (...) Évidemment, je pense que ce sera empreint de beaucoup d'émotions".

Si le port du casque sera certainement imposé à l'entrée, les prêtres entendent bien rester en vêtements liturgiques habituels. Il n'y aura pas de fidèle, mais la célébration sera retransmise en direct par la chaîne catholique KTO pour que les "chrétiens puissent y participer et communier".

L'incendie de la cathédrale avait eu lieu sous les yeux interdits de Parisiens et touristes, certains priant à même la rue pour éviter le pire, et avait provoqué une vive émotion dans le monde entier et une solidarité immédiate pour sauver et restaurer ce lieu emblématique de la France.

