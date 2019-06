publié le 04/06/2019 à 16:02

Les familles qui vivent à proximité de la cathédrale de Notre-Dame s'inquiètent. Un taux élevé de plomb a été détecté dans le sang d'un enfant vivant sur l'île de la Cité. C'est sans doute l'une des conséquences de l'incendie. Les autorités sanitaires ont lancé une enquête environnementale et une opération de dépistage.



D'après des prélèvements réalisés au mois d'avril dernier par la préfecture police de Paris, les alentours de la cathédrale Notre-Dame sont contaminés au plomb. Des poussières avec des taux supérieurs au seuil réglementaire ont été retrouvés sur le parvis, dans des rues avoisinantes et au premier étage de certains locaux administratifs.

Le 15 avril dernier, au moins 300 tonnes de plomb contenu dans les garnitures de la flèche et dans la toiture auraient fondu lors de l'incendie du monument. Depuis, l'accès au parvis a été condamné et des sols seront dépollués dans les prochains jours.

Quels sont les risques liés au plomb ?

Une association demande qu'un état des lieux précis soit dressé et rappelle les risques encourus en cas d'ingestion répétée de poussières contaminées.



C'est particulièrement dangereux pour les enfants qui peuvent être handicapés dans leurs développement physique et psychique et dans leur système nerveux central", indique Jacky Bonnemains de l'association "Robin des Bois". "Pour les femmes enceintes, il y a un gros risque pour le développement du foetus", ajoute-t-il.

Quelles sont les précautions à prendre ?

Des prélèvements dans les logements des riverains sont en cours. Les résultats seront également connus dans quelques jours. Dans l'attente, l'agence régionale de santé recommande de nettoyer le sol des pièces, des balcons et le rebord des fenêtres avec une serpillière humide, de retirer ses chaussures à l'entrée, de se laver régulièrement les mains ainsi que les jouets des enfants.



Par précaution, les familles ayant des enfants de moins de 7 ans et les femmes enceintes habitant le secteur sont invités à consulter leur médecin traitant. Une consultation spécifique est mise en place à l'Hôtel-Dieu à partir de ce mardi 3 juin.