Une messe va être célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Paris le week-end prochain, deux mois après l'incendie qui a ravagé une partie de l'édifice. "La date qui a été choisie est symbolique. Ce sera la fête de la dédicace de la cathédrale, c'est-à-dire de la consécration de l’autel. C’est très important de pouvoir bien signifier au monde que le rôle de la cathédrale est bien de montrer la gloire de Dieu", a annoncé Mgr Patrick Chauvet, le recteur de la cathédrale à l’hebdomadaire Famille Chrétienne.



La messe sera célébrée en petit comité dans une chapelle située au fond de la cathédrale, où était conservée la couronne d'épines du Christ, épargnée par les flammes. Mais par mesure de sécurité, les participants (six ou sept prêtres en plus de l’archevêque ainsi que quelques chanoines), devront porter un casque, précise France Inter.

La messe pourrait être précédée par l'office des vêpres célébrées sur le parvis.

Nous attendons le 'feu vert' de la préfecture de police de Paris. En ce qui nous concerne, tout est prêt Mgr Patrick Chauvet à "Famille Chrétienne"





De plus, Mgr Patrick Chauvet a indiqué qu'un petit sanctuaire marial allait être installé sur le parvis de Notre-Dame. Il ne s'agira pas d'une cathédrale éphémère comme le diocèse l'avait évoquée après l'incendie, par manque de place sur le parvis.



Ce sanctuaire "abritera la copie de la Vierge au pilier. La statue sera abritée sous le sanctuaire et les pèlerins pourront contempler et prier la Vierge. Ce sera également un lieu d’accueil où se tiendra un prêtre", précise Mgr Patrick Chauvet, qui espère son ouverture pour la semaine prochaine.



"Je ne suis pas sûr que cela puisse se faire (pour la semaine prochaine) car il faut que le parvis soit complètement déplombé. Nous attendons le 'feu vert' de la préfecture de police de Paris. En ce qui nous concerne, tout est prêt !", assure-t-il.