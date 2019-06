publié le 11/06/2019 à 11:24

On connait la passion que voue aux cathédrales et en particulier à celle de Paris, Ken Follett. Il en d'ailleurs fait un roman devenu un best-seller mondial Les Piliers de la Terre, consacré aux bâtisseurs de ces grands vaisseaux de pierre du Moyen-Âge.



Dans Notre-Dame, en librairie jeudi 13 juin 2019, l'écrivain gallois raconte l'émotion qui l'a submergé le 15 avril 2019, soit le soir de l'incendie, et revient sur l'histoire de Notre-Dame en quelques dates-clés et en seulement 70 pages. "C'est une tragédie mais les murs ne sont pas tombés [...] et j'espère qu'ils sont encore suffisamment forts pour la construction", explique Ken Follett, toujours ému mais rassuré au micro de RTL. "Elle est abîmée mais elle n'est pas détruite."

L'auteur a visité l'édifice pour la première fois à l'âge de 17 ans, c'était en 1966. Il garde de nombreux souvenirs de ses multiples passages, dont l'un plus fort que tous les autres. "C'était à Noël, ma femme Barbara et moi sommes allés à la cathédrale pour la messe de minuit [...] et la musique dans la pénombre, les prières, les chansons, l'architecture, c'était incroyable", se souvient Ken Follett.

Parmi les grandes dates sur lesquelles revient l'écrivain, il y a 1163, le lancement de la construction de la cathédrale, un chantier gigantesque dont il s'est largement inspiré pour écrire Les Piliers de la Terre. "C'est un objet d'art, mais ce n'est pas le travail d'une personne, c'est une grande équipe [...] Ça me touche un peu plus qu'un objet qui n'est fait que par un homme ou une femme", détaille-t-il.



Ce nouveau petit livre de 70 pages, Ken Follett l'a écrit en une dizaine de jours au lendemain de l'incendie de Notre-Dame. L'écrivain gallois rend non seulement hommage à la cathédrale qu'il chérit tant mais il apporte aussi sa contribution à la reconstruction de l'édifice et, au-delà, à la sauvegarde de l'ensemble du patrimoine français.



Notre-Dame de Ken Follett, vendu 7 euros au profit de la Fondation du patrimoine, paraîtra aux éditions Robert Laffont.