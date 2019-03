publié le 14/03/2019 à 18:32

Les opérations se préparent après le naufrage du "Grande America" pour éviter une pollution massive sur les côtes françaises. Le navire italien a sombré mardi, au large de La Rochelle, avec des containers abritant des matières dangereuses, et 2.200 tonnes de fioul lourd. Du pétrole qui a commencé à s'échapper dans l'océan. Les premières traces ont été aperçues hier à la surface et aujourd'hui, on ne parle plus d'une mais de deux nappes de pétrole.



Ces nappes d'hydrocarbures, distantes d'une vingtaine de kilomètres l'une de l'autre, ont été repérées par avion et par les observations satellites. "L'une a une longueur de 13 km et une largeur de 7 km, elle présente un aspect assez compact. La seconde est d'une longueur de 9 km et d'une largeur de 7 km, elle a un aspect un peu plus morcelé", a indiqué le porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique Riaz Akhoune.

Ces nappes évoluent toujours plein est, vers les cotes de la Nouvelle-Aquitaine, mais plus lentement que prévu, 35 km/h, ce qui laisse au moins une semaine, voire dix jours, avant une éventuelle pollution des plages.

D'ici là, cinq navires anti-pollution vont entrer en action, a précisé le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Les conditions météorologiques restent difficiles, mais une accalmie dans les jours qui viennent devrait accélérer et faciliter les opérations de dépollution.

