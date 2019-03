On est fait pour s'entendre

Dordogne : deux fillettes et leur père retrouvés morts chez eux

Deux fillettes âgées de 6 et 8 ans et leur père d'une soixantaine d'années ont été retrouvés morts à leur domicile de Gout-Rossignol , en Dordogne, jeudi 14 mars, a-t-on appris de source proche de l'enquête. Le drame pourrait être lié au fait que les parents étaient en instance de séparation . L'alerte a été donnée par l'école des enfants, étonnée de leur absence cette semaine. La mère des fillettes, qui vit séparée du père depuis peu , s'est rendue au domicile de Gout-Rossignel en compagnie de la maire du village, selon les gendarmes cités par France Bleu Périgord , qui a révélé l'information.

Les corps de deux fillettes de 6 et 8 ans et de leur père d'une soixantaine d'années ont été découverts à leur domicile par la mère des enfants et la maire du village, jeudi 14 mars.

