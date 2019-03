NASA Live: Official Stream of NASA TV

publié le 14/03/2019 à 16:57

Leur retour sur Terre à la suite d'une procédure d'urgence n'aura pas suffi à les échauder. Le 11 octobre dernier, au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, l'astronaute américain Nick Hague, 43 ans, et le cosmonaute russe Alexeï Ovtchinine, 47 ans, prenaient place dans la cabine d'un vaisseau Soyouz MS-12 pour rallier la Station spatiale internationale (ISS). Par un temps dégagé, une vingtaine de degrés au thermomètre, la fusée s'élançait comme prévu à 14h40, heure locale.



Deux minutes et quarante-cinq secondes plus tard, un signal d'urgence signifiait aux spationautes un problème de lanceur. La procédure de sauvetage était enclenchée et la capsule Soyouz MS-10 éjectée à une cinquantaine de kilomètres d'altitude pour amorcer un retour sur Terre balistique. L'équipage encaissait alors une accélération de plus de 6 G avant d'atterrir moins d'une minute plus tard sain et sauf dans une steppe à 400 kilomètres de Baïkonour.

Décollage programmé pour 20h14

Cinq mois après cet accident très rare d'un vol habité au décollage, les deux hommes vont tenter à nouveau de rejoindre la Station spatiale internationale. Nick Hague et Alexeï Ovtchinine doivent être envoyés dans l'espace en compagnie de l'astronaute américaine Christina Koch ce jeudi 14 mars à bord d'un lanceur Soyouz MS-12 opéré par l'agence spatiale russe Rocosmos. Le lancement est programmé à 20h14, heure de Paris.

L'équipage actuel de l'ISS, Oleg Kononenko de l'agence spatiale russe Roscosmos, Anne McClain de la NASA et David Saint-Jacques de l'Agence canadienne spatiale, doit accueillir les nouveaux arrivants six heures plus tard après l'arrimage de la capsule vendredi matin. Les opérations sont à suivre en direct sur la chaîne de télévision et la chaîne YouTube de la Nasa.

Les deux spationautes relativisent la portée de l'accident

Nick Hague et Alexeï Ovtchinine se sont dits confiants avant le départ de la mission et n'ont pas paru affectés outre-mesure par leur échec du mois d'octobre. L'incident "m'a aidé à clarifier la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons et (la question de savoir) si les risques (que nous prenons) valent la peine. Pour moi, c'est très clair" que ça en vaut la peine, a confié l'astronaute américain.



Pour son coéquipier russe, le lancement raté a été "une petite déception" après des préparatifs de la mission qui ont duré un an et demi, mais il a aussi représenté "une expérience intéressante et nécessaire" qui a permis de tester la solidité du programme de préparation aux vols spatiaux.