publié le 13/03/2019 à 17:16

2 200 tonnes de fioul lourd. Cette quantité énorme se trouve dans les soutes du navire italien "Grande America", qui a sombré ce mardi 12 mars, a annoncé le lendemain le préfet maritime de l'Atlantique, Jean-Louis Lozier. Il servait de combustible de navigation au navire, qui transportait également "365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses."



"Avec des vents d'ouest variant d'ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest, la zone impactée (par le fuel lourd) serait la façade entre la Charente-Maritime et la Gironde dans plusieurs jours", estime Jean-Louis Lozier. Il assure toutefois qu'aucune pollution n'a été détectée pour l'instant.

Le navire de commerce "Grande America", parti d'Hambourg (Allemagne), devait rejoindre Casablanca (Maroc) quand un incendie s'est déclaré à son bord ce dimanche 10 mars. Les 27 passagers ont été évacués mais le feu n'a pu être maîtrisé. Le bâtiment a sombré ce mardi 13 mars à 15h26, à 333 km de La Rochelle.

Le préfet a précisé que l'armateur, la société Grimaldi, avait été mise en demeure de "mettre fin au danger pour la navigation et l'environnement marin représenté par les conteneurs et autres éléments à la dérive" et de "traiter les éventuelles pollutions maritimes".