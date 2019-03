publié le 14/03/2019 à 15:40

Paris, Monaco, Lyon, Marseille, Rennes et Bordeaux. Des six clubs français engagés cette saison sur la scène européenne lors de cette saison 2018-2019, il n'en reste qu'un, le Stade Rennais, 5e du dernier championnat de France. Le club breton, qui n'avait jamais vécu pareille épopée dans son histoire, à l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League, jeudi 14 mars (21h).



Vainqueurs d'Arsenal 3-1 dans leur Roazhon Park une semaine plus tôt, les hommes de Julien Stéphan se présentent en position de force à l'Emirates Stadium de Londres. 75% des équipes qui se sont imposés sur ce score à domicile à l'aller ont franchi l'obstacle depuis la saison 1980-1981 (368 précédents). Le jeune coach reste toutefois très prudent "contre un Arsenal qui sera encore plus fort qu'à l'aller".

Plus fort, en théorie, en raison de la présence d'Alexandre Lacazette, suspendu au match aller. L'ancien Lyonnais sera associé à Pierre-Emerick Aubameyang, avec Mezut Özil en meneur de jeu. Pour le reste, Unai Emery pourrait passer à une défense à trois pour compenser la suspension de Sokratis Papastathopoulos.

Rennes au grand complet

Côté Rennais, le 11 aligné devrait le même qu'à l'aller, à une exception près : Hamari Traoré à la place de Mehdi Zeffane au poste de latéral droit. Hatem Ben Arfa, Clément Grenier, Ismaïla Sarr... Tous les atouts des Bretons sont présents pour réaliser ce qui serait un exploit sur l'ensemble des deux matches.

Arsenal-Rennes : les compos probables

Arsenal : Cech - Mustafi, Koscielny (cap.), Monreal - Maitland-Niles, Ramsey, Xhaka, Kolasinac - Özil - Aubameyang, Lacazette



Rennes : Koubek - Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini - André (cap.), Grenier - Sarr, Ben Arfa, Bourigeaud - Niang

Europa League : le programme des 8es de finale retour

Jeudi 14 mars :



18h55 :

Dynamo Kiev (UKR) - Chelsea (ENG) 0-3 à l'aller

RB Salzbourg (AUT) - Naples (ITA) 0-3

Krasnodar (RUS) - Valence CF (ESP) 1-2



21h00 :

Inter Milan (ITA) - Eintracht Francfort (GER) 0-0

Benfica (POR) - Dinamo Zagreb (CRO) 0-1

Slavia Prague (CZE) - Séville (ESP) 2-2

Arsenal (ENG) - Rennes (FRA) 1-3

Villarreal (ESP) - Zénit Saint-Pétersbourg (RUS) 3-1