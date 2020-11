Le meilleur de Laurent Gerra du 28 novembre 2020 avec Olivier Véran

publié le 28/11/2020 à 10:30

L'ouverture de la saison d'hiver approche pour les stations de ski. Le ministre de la Santé Olivier Véran, imité par Laurent Gerra, souhaite faire des annonces pour les amateurs de ski. Ainsi le ministre détaille les mesures vont être prises prochainement dans les stations.

"Nous avons décidé d'autoriser l'ouverture des hôtels. Les vacanciers pourront donc dormir dans la station de ski plutôt que de rentrer chaque soir chez eux", annonce le ministre de la Santé, imité par Gerra. "Les restaurants resteront en revanche fermés et les vacanciers devront manger dans leur chambre d'hôtel. Ceux qui souhaitent des spécialités montagnardes devront amener leur propre appareil à raclette", déclare l'humoriste dans le rôle d'Olivier Véran.

Concernant les commerces dans les stations, ils seront également fermés. D'après le ministre, "les amateurs de raclette devront donc traire eux-mêmes les vaches dans les granges et fabriquer leur propre fromage à raclette. De même pour la charcuterie, ils devront la fabriquer eux-mêmes avec les cochons mis à la disposition par la mairie", affirme l'humoriste.

Les cours de ski, eux non plus, ne seront pas autorisés. "Les cours de ski seront interdits. Mais les moniteurs de ski pourront continuer à avoir des rapports sexuels avec les vacancières esseulées, à condition de se nettoyer l'engin au gel hydroalcoolique et de porter un masque pendant le rapport. Des caméras de vidéosurveillance seront d'ailleurs installées dans chaque chambre d'hôtel pour repérer les fraudeurs qui encourent la réclusion à perpétuité", précisé Olivier Véran, toujours imité par Gerra.

Le ministre de la Santé a tenu à faire un point sur les pistes de ski. "Les pistes noires, rouges et bleues seront fermées. Seules les pistes vertes resteront ouvertes. Quant au ski de fond, plus sportif et donc générateur de miasmes contaminant, sera lui interdit. Les vacanciers frondeurs qui ne respectent pas le règlement seront abattus par la gendarmerie", déclare le ministre de la Santé.