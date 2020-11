La chronique de Laurent Gerra du 27 novembre 2020

publié le 27/11/2020 à 10:34

Alors que le 1er décembre approche, et avec lui son mythique calendrier de l'Avent, Dominique Strauss-Kahn, invité sur RTL, a imaginé une version adulte : "Le calendrier de l'arrière". Le principe est le même que le calendrier de l'Avent "Trente trous à percer, et derrière chaque trou on trouve du chocolat", explique l'ancien patron du FMI qui assure que "ça va faire un carton pour les fêtes de fin d'anus, euh d'année".

La méditation est de plus en plus en vogue, les livres, les CD, et même les applications sur le téléphone se multiplient. Pour Fabrice Luchini "la méditation a tout pour elle : des gourous chauves façon Steve Jobs, aux sourires énigmatiques, un dress code hyper simple mais élégant : des trucs en lin, en coton équitable ou en laine de yack, des accessoires décoratifs (...) et en plus, et la c'est très fort, une sobriété alimentaire compatible avec tous les régimes detox et antioxydant". Il n'en fallait pas plus pour convaincre Patrick Sébastien, qui a la surprise générale est un adepte de la pratique : "Sous l'accoutrement du clown, y'a un mec humaniste qui médite tous les matins, aouuuuuum".

C'est au tour de Guy Lux de prendre place dans le studio, l'animateur revisite l'émission Mask Singer, de TF1 et présente celle-ci comme c'était le cas à l'époque : "Et bien, bonsoir chers amis, ce soir eheh c'est à Paris, le palmarès des chanteurs masqués, sans frontières, dont le principe a d'ailleurs été inventé par nos amis Armand Jammot et Jacques Antoine, un soir où ils étaient beurrés à la Suze", explique l'animateur avant d'ajouter "c'est complètement c*n mais je vous assure qu'on va s'marrer".