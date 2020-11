Confinement : pourquoi bars et restaurants restent fermés pour le moment

publié le 26/11/2020 à 12:53

Pas avant le 20 janvier, au mieux. Le Premier ministre, Jean Castex, a détaillé lors d'une conférence de presse ce jeudi 26 novembre les trois différentes phases du déconfinement, même s'il refuse l'utilisation de ce terme. Celui-ci se déroulera du 28 novembre au 20 janvier. D'abord la réouverture des commerces dits "non-essentiels" samedi, puis celle des cinémas et théâtres le 15 décembre, et enfin, si la situation sanitaire le permet, celle des bars et restaurants le 20 janvier.

"Nous autorisons le redémarrage progressif de certaines activités en les entourant de règles sanitaires protectrices et nous maintenons fermées plus longtemps des activités parce qu'elles présentent un risque sanitaire plus avéré, notamment parce que le port du masque ou le respect des gestes barrières n'y sont pas complètement possibles", a expliqué Jean Castex a propos de la réouverture de certains commerces mais pas des restaurants ou des bars.

Jean Castex confirme que les bars et restaurants resteront fermés jusqu'au 20 janvier pic.twitter.com/z9WGolVY4d — BFM Paris (@BFMParis) November 26, 2020

Il a ensuite éclairci son propos : "Les études scientifiques démontrent que ces établissements, en dépit des protocoles sanitaires exigeants, restent des lieux de contamination virale élevée. On ne peut y porter le masque de manière continue, le respect des gestes barrières y est plus difficile, la durée de séjour y est plus prolongée qu'ailleurs, et ils sont en lieu clos. La période de l'année où nous nous trouvons ne nous permet pas comme au printemps de recourir aux terrasses".

Le Premier ministre a en revanche appelé les Français à faire de 2021 "l'année de la gastronomie française" afin d'aider les restaurants. Il a plaidé pour "valoriser le savoir-faire de nos bars et restaurants" ou encore pour "les aider à moderniser leur outil de travail", le Premier ministre a indiqué qu'il désignerait "une personnalité qualifiée pour préparer ce grand chantier en lien étroit avec les professionnels".