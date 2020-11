La chronique de Laurent Gerra du 24 novembre 2020

publié le 24/11/2020 à 10:31

Avant l'allocution d'Emmanuel Macron, ce mardi 24 novembre, sa femme Brigitte a tenu à lui faire une recommandation précise : "Tu dois rouvrir les coiffeurs. C’est une catastrophe ! Pour me faire ma coupe à la Mireille Darc, je suis obligée de me mettre un bol sur la tête et couper autour. Résultat : je ne ressemble plus à Mireille Darc, je ressemble à Mireille Mathieu". "Si ça continue, je vais être l’égérie de Chaussée aux moines" s'inquiète la Première dame.

Appelée à la rescousse sur tous les fronts, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, semble avoir un peu perdu sa légendaire bonhomie ces derniers temps. Auprès de mademoiselle Jade, elle a fustigé ses nombreuses sollicitations : "J’ai déjà donné à tous les acteurs de la culture. Il y a pas marqué Samu, ni Abbé Pierre, hein. Vous n’avez pas le monopole des emmerdes, croyez-moi".

Un député de La République En Marche (LaREM), Rémy Rebeyrotte, a fait l’éloge d’Aya Nakamura en commission des lois de l’Assemblée Nationale. Une prise de position qui n'a pas plu à l'acteur Fabrice Luchini : "Ils sont énormes, les députés LaREM. On traverse une crise sanitaire épouvantable, on va avoir des faillites un peu partout, on se fait égorger par des islamistes à tous les coins de rue et les députés qu’est-ce qu’ils font ? Ils débattent des paroles d’Aya Nakamura".