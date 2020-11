La chronique de Laurent Gerra du 26 novembre 2020

publié le 26/11/2020 à 10:39

Jean Messiah a démissionné du rassemblement national, trouvant Marine Le Pen trop mesurée sur l’islam. "Sachez madame que j’ouvre grand mes bras aux Afghans, aux Persans, et même aux Égyptiens", a déclaré la présidente du parti sur RTL avant de rectifier : "Ne vous méprenez pas, je parle des chats madame, pas d’autre chose !".



De son côté, Jean-Luc Mélenchon s'investit de plus en plus sur les réseaux sociaux. "Je vais bientôt atteindre les 300 000 likes en 10 jours !", s'est réjoui le chef de file de la France Insoumise. Mais c'était sans compter l'intervention de François Ruffin : "Dites, monsieur Mélenchon, vous avez vu qu’Aya Nakamura, elle a fait 15 millions de vues avec son dernier clip en quelques jours ?", a lancé le député. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, la réponse est sans appel : "Je vais quand même agiter mon c*l moulé dans un bas de survêtement et chanter dans un tube en fer pour pouvoir entrer à l’Elysée !".

C'est ensuite Enrico Macias qui est a pris place en studio. Le chanteur a confié ses craintes liées au Black Friday. "Ça m’rappelle des choses terribles du temps d’jadis. Tu savais que c’est d’origine orientale, le vendredi noir ?", lance-t-il avant de s'expliquer : "À l’époque du temps d’la casbah, à Constantine, y’avait toujours un vendredi avant les fêtes où c’est qu’tu pouvais tout acheter moins cher pour faire tes cadeaux mais à condition d’arriver dans les premiers et de savoir te défendre", précise Enrico Macias.

Il prend l'exemple de sa Tata Djamila, qui un jour a dû aller faire les soldes toute seule. "Elle avait repéré une yaourtière Seb à – 50% à la droguerie Ben Soussan (...) Mais elles étaient à trois clientes dessus dans la droguerie, y’a eu une bagarre générale à coup d’gaufrier, d’aspirateur à miettes et de grille pains et voilà pourquoi que tata Djamila, elle a perdu sa dent", s'est douloureusement remémoré l'artiste.